شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة وصولها الى العاصمة السعودية الرياض.

وظهرت ميريام فارس في الفيديو لحظة وصولها الى المطار واستقبالها بباقة من الورد على انغام اغنيتها “حبيبي سعودي”.

وعلقت ميريام فارس على الفيديو كاتبة: “سعيدة جداً بعودتي الى الرياض شو قولكم عم نحضّر !؟”.

من ناحية اخرى، إحتفلت ​ميريام فارس​ بعيد ميلادها إبنها دايف، ونشرت صوراً في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي تظهر أجواء الإحتفال.

وكتبت ميريام تعليقاً قالت فيه: “صغير البيت صار عمره سنة، الله يقدملك كل الإيام الحلوة ينعاد عليك يا حبيب الماما “.