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شاهد.. ميريام كلينك ترقص وتغني بدلع

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ميريام كلينك

ميريام كلينك

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك مقطع فيديو جديد لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت ميريام كلينك في الفيديو وهي ترقص ونغني “انا ميريام” بدلع على المسرح من احدث حفلاتها.

وكانت ميريام كلينك قد اثارت الجدل بنشرها صورة ظهرت فيها نائمة على قدم رجل دون ان تظهر وجهه واكتفت بالتعليق: “الحياة قصيرة استمتعوا”.

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Life is short enjoy

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