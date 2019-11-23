شاهد .. ميريهان حسين تتحول إلى نسخة طبق الأصل عن فيروز ب ” المكياج “

نشرت الفنانة المصرية ” ميريهان حسين ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو تحتفل من خلاله بعيد ميلاد الفنانة اللبنانية ” فيروز ” ال 84 والذي وافق يوم الخميس الماضي .

حيث ظهرت ميريهان حسين في مقطع الفيديو وهي تقوم بتغيير ملامح وجهها مستخدمة المكياج لتتحول إلى نسخة من فيروز .

وكتبت في تعليقها على الفيديو أنها تحب الرسم ورسمت لوحات كثيرة لأصدقائها وأسرتها .. ثم قررت أن تستخدم المكياج وترسم على وجهها ملامح الفنانة اللبنانية فقالت : ” طول عمري بحب الرسم خصوصا رسم الاشخاص .. تقريبا كل حد من صحابي عندهم رسمة انا راسماهم و راسمة ماما و بابا و اخواتي و نفسي ومعظم اللوحات اللي متعلقة في بيتي انا اللي عاملاها .. الجديد بقا بقيت برسم وشوش عالوشوش .. إيه رأيكو عرفت أرسم وش فيروز على وشي ” .

كما نشرت ميريهان حسين مقطع فيديو آخر وهي تغني أغنية ” حبيتك بالصيف ” لفيروز وكتبت في تعليقها عليه : ” كل سنة وانتي عشقي بالصيف و بالشيتي .. و بالربيع و الخريف ” .

وانهالت التعليقات للفنانة ميريهان حسين والتي تشيد بموهبتها ومؤكدين أنها نجحت في الوصول لشكل فيروز .