شاهد .. ميريهان حسين تتحول إلى نسخة طبق الأصل عن فيروز ب ” المكياج “

نشرت الفنانة المصرية ” ميريهان حسين ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو تحتفل من خلاله بعيد ميلاد الفنانة اللبنانية ” فيروز ” ال 84 والذي وافق يوم الخميس الماضي .
حيث ظهرت ميريهان حسين في مقطع الفيديو وهي تقوم بتغيير ملامح وجهها مستخدمة المكياج لتتحول إلى نسخة من فيروز .
وكتبت في تعليقها على الفيديو أنها تحب الرسم ورسمت لوحات كثيرة لأصدقائها وأسرتها .. ثم قررت أن تستخدم المكياج وترسم على وجهها ملامح الفنانة اللبنانية فقالت : ” طول عمري بحب الرسم خصوصا رسم الاشخاص .. تقريبا كل حد من صحابي عندهم رسمة انا راسماهم و راسمة ماما و بابا و اخواتي و نفسي ومعظم اللوحات اللي متعلقة في بيتي انا اللي عاملاها .. الجديد بقا بقيت برسم وشوش عالوشوش .. إيه رأيكو عرفت أرسم وش فيروز على وشي ” .
كما نشرت ميريهان حسين مقطع فيديو آخر وهي تغني أغنية ” حبيتك بالصيف ” لفيروز وكتبت في تعليقها عليه : ” كل سنة وانتي عشقي بالصيف و بالشيتي .. و بالربيع و الخريف ” .
وانهالت التعليقات للفنانة ميريهان حسين والتي تشيد بموهبتها ومؤكدين أنها نجحت في الوصول لشكل فيروز .
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طول عمري بحب الرسم خصوصا رسم الاشخاص .. تقريبا كل حد من صحابي عندهم رسمة انا راسماهم و راسمة ماما و بابا و اخواتي و نفسي 😁 و معظم اللوحات اللي متعلقة في بيتي انا اللي عاملاها .. الجديد بقا بقيت برسم وشوش عالوشوش .. إيه رأيكو عرفت أرسم وش فيروز على وشي ؟؟
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كل سنة وانتي عشقي بالصيف و بالشيتي .. و بالربيع و الخريف💙 #فيروز #العشق #ميرهان_حسين