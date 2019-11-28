الصفحة الرئيسية فن شاهد .. ميس حمدان ترقص ” التانغو ” مع مدربها

شاهد .. ميس حمدان ترقص ” التانغو ” مع مدربها

بواسطة -
0 97

نشرت الفنانة الأردنية ” ميس حمدان ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وهي ترقص رقصة ” التانغو ” برفقة مدربها .

وكتبت ميس في تعليقها على الفيديو : ” دوروا جوه نفسكوا على حاجات وهوايات بتحبوها وتقدروا تطلعوا من خلالها كل الطاقه السلبية اللي ضغوطات الحياة بتحطنا فيها ” .

وتابعت : ” أنا بحب الغنا والرقص والتمثيل والتقليد وبحاول احسن قدراتي فيهم حتى لو مش حكون الأفضل في أي منهم .. دوروا على الحلو جواكو و استمتعوا بيه حتى لو مش حترضوا الناس المهم ترضوا نفسكم ” .

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

دورو جوه نفسكو على حاجات و هوايات بتحبوها و تقدرو تطلعو من خلالها كل الطاقه السلبيه اللي ضغوطات الحياه بتحطنا فيها …انا بحب الغنا و الرقص و التمثيل و التقليد و بحاول احسن قدراتي فيهم حتى لو مش حكون الأفضل في اَي منهم …دورو على الحلو جواكو و استمتعو بيه حتى لو مش حترضو الناس المهم ترضو نفسكم

A post shared by Mais Hamdan (@maishamdanoff) on

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.