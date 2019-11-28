شاهد .. ميس حمدان ترقص ” التانغو ” مع مدربها

نشرت الفنانة الأردنية ” ميس حمدان ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وهي ترقص رقصة ” التانغو ” برفقة مدربها .
وكتبت ميس في تعليقها على الفيديو : ” دوروا جوه نفسكوا على حاجات وهوايات بتحبوها وتقدروا تطلعوا من خلالها كل الطاقه السلبية اللي ضغوطات الحياة بتحطنا فيها ” .
وتابعت : ” أنا بحب الغنا والرقص والتمثيل والتقليد وبحاول احسن قدراتي فيهم حتى لو مش حكون الأفضل في أي منهم .. دوروا على الحلو جواكو و استمتعوا بيه حتى لو مش حترضوا الناس المهم ترضوا نفسكم ” .
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دورو جوه نفسكو على حاجات و هوايات بتحبوها و تقدرو تطلعو من خلالها كل الطاقه السلبيه اللي ضغوطات الحياه بتحطنا فيها …انا بحب الغنا و الرقص و التمثيل و التقليد و بحاول احسن قدراتي فيهم حتى لو مش حكون الأفضل في اَي منهم …دورو على الحلو جواكو و استمتعو بيه حتى لو مش حترضو الناس المهم ترضو نفسكم