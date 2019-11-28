شاهد .. ميس حمدان ترقص ” التانغو ” مع مدربها

نشرت الفنانة الأردنية ” ميس حمدان ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وهي ترقص رقصة ” التانغو ” برفقة مدربها .

وكتبت ميس في تعليقها على الفيديو : ” دوروا جوه نفسكوا على حاجات وهوايات بتحبوها وتقدروا تطلعوا من خلالها كل الطاقه السلبية اللي ضغوطات الحياة بتحطنا فيها ” .

وتابعت : ” أنا بحب الغنا والرقص والتمثيل والتقليد وبحاول احسن قدراتي فيهم حتى لو مش حكون الأفضل في أي منهم .. دوروا على الحلو جواكو و استمتعوا بيه حتى لو مش حترضوا الناس المهم ترضوا نفسكم ” .