شاهد .. ميس حمدان ترقص ” التانغو ” مع مدربها

دورو جوه نفسكو على حاجات و هوايات بتحبوها و تقدرو تطلعو من خلالها كل الطاقه السلبيه اللي ضغوطات الحياه بتحطنا فيها …انا بحب الغنا و الرقص و التمثيل و التقليد و بحاول احسن قدراتي فيهم حتى لو مش حكون الأفضل في اَي منهم …دورو على الحلو جواكو و استمتعو بيه حتى لو مش حترضو الناس المهم ترضو نفسكم