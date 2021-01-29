علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على الحكم الصادر في حق الفنانة المغربية دنيا بطمة يوم الأربعاء، من قبل محكمة الاستئناف بمراكش، والتي قضت برفع عقوبتها من 8 أشهر إلى سنة حبسا نافذا.

واحتارت مي العيدان في بداية الفيديو، ألذي نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في وصف الحكم بالحزين او السعيد قائلة “حزين لأنه عن أم توا مولودتها جاية فستحرم منها البنت لمدة سنة كاملة وهذه مالها ذنب لا حول لها ولا قوة غلط اقترفته امه والقضاء المغربي لا يظلم احد”.

وتابعت مي العيدان “بس نحن نرجع نقول لدنيا تذكري لما كنتي مبسوطة على الحكم الذي صدر على منى السابر ام حلا الترك بحبسها مع وقف التنفيذ وكنت فرحانة في السيارة وحاطة اغنية (يوم ليك ويوم عليك مش كل يوم معاك) للفنانة ذكرى”.

واضافت “دنيا خافي الله شوي علشان الانسان يغلط الواحد مو معصوم عن الخطأ وكل انسان ممكن يخطأ لكن الغلط ان الانسان يستمر في اخطائه وخافي على نفسك لأن عندك أطفال ما تبغين تحرمين منهم”.

واكدت مي العيدان انها احد ضحايا حساب “حمزة مون بيبي” قائلة انها تعرضت لطعن في العرض والشرف.