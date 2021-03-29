أعلنت الاعلامية الكويتية مي العيدان عن مقاضاتها لمواطنتها الممثلة غدير السبتي بتهمة اهانتها والتطاول عليها وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت مي العيدان، في الفيديو، من داخل مكتب المحامي ضاري الواوان، حيث قالت “انا اليوم في مكتب المحامي ضاري الواوان محاميي الشخصي عشان أرد على إساءة صارت لي تقريبا من شهر تحديدا في ليلة 24 فبراير من قبل المدعوة غدير السبتي تطاولت علي وقامت بشتمي وارتكبت في حقي إساءة بالغة على شيء انا ما لي شغل فيه أساسا “.

وتابعت مي العيدان “يعني أنا كتبت تغريدة ولم أذكر أسمها كما لم أوجه لها أي إساءة مغردة اخرى قامت بعمل تغريدة وحطت صورتها” متسائلة لماذا لم تقم غدير السبتي بالتكلم مع تلك المغردة بدل الهجوم عليها شخصيا.

وتابعت مي العيدان انها اعطت غدير السبتي مهلة اكثر من شهر كي تعتذر منها ولكنها لم تقم بأي خطوة ما دفعها للجوء الى القضاء.

يذكر ان الخلاف بين مي العيدان وغدير السبتي نشب على خلفية تغريدة كتبتها الاولى تحدثت فيها عن قيام ممثلة لم تسمها بنقل فيروس كورونا الى الفنان الراحل مشاري البلام.

وقالت مي العيدان في تغريدتها حينها ” حابه أوضح شي بالنسبة ل إصابة مشاري البلام بفايروس كورونا الناس تضن انه أصيب بالفايروس عندما ذهب لأخذ اللقاح لكن الحقيقة المرة ان مشاري أنصاب و تم نقله من فنانة قصيرة ماتبين من القاع الاخت منصابة وقاعدة اتصور معاه عادي و لا بلغت احد ان فيها كورونا انا ودي اسال الحين مرتاح ضميرج”.

تغريدة الإعلامية هذه فسّرها الجمهور على أنها تقصد الممثلة غدير السبتي، فخرجت الأخيرة بمقطع فيديو وهي منفعلة بشدة وعلقت:” كل من يرى الناس بعين طبعه، إذا إنتِ إنسانة معدومة الإحساس ومعدومة الضمير والمسؤولية، فإحنا مو كذي”، مضيفة: “إحنا ناس متربيين وبعمري ما فكرت إني أضر بشر”.