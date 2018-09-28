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شاهد.. مي العيدان تكشف ان تارة فارس حدثتها عن مضايقات تتعرض لها!

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كشفت الإعلامية والممثلة الكويتية مي العيدان عن آخر محادثة أجرتها مع وصيفة ملكة جمال العراق السابقة، تارة فارس، التي لقيت مصرعها، اليوم الخميس، في عملية اغتيال استهدفتها في بغداد.

وقالت مي العيدان في فيديو لها عبر سناب شات انها تعزي الشعب العراقي وعائلة تارة فارس بوفاة الموديل تارة فارس واضافت انها كشفت لها منذ فترة تعرضها لمضايقات من قبل البعض ومحاولة قطع رزقها.

وتابعت ان تارة قالت لها أنها “تتعرض لقطع رزق من أشخاص قاعدين يحاربونها ويبون ياخذون منها إعلاناتها، ووصلت لسحر وكنت قدمت لها دعوة لبرنامجي بشهر 11 وافرحت إنها تجي الكويت.. الله يرحمها ويصبر أهلها بنت راحت بعمر الورد.. من القادم من أبنائك ياعراق”.”

يذكر أن تارة فارس بطلقات نارية في العاصمة العراقية بغداد، ونقلت جثتها إلى مستشفى الشيخ زايد في ظروف غامضة مشابهة لوفاة خبيرة التجميل رشا الحسن، التي قُتلت في أغسطس الماضي، وكذلك مشابهة لمقتل خبيرة التجميل رفيف الياسري التي قُتلت في الشهر نفسه.

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