نشرت الاعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو من مقابلة اجرتها مع الفنانة ابرار الكويتية ظهرت فيه وهي تحاول اقناعها بالزواج محددة جنسية الزوج بالسعودية.

وظهرت مي العيدان، في الفيديو، وهي تقول لابرار: “تزوجي السعودي افضل” لترد عليها: “والله على راسي بس توبة ما اتزوج احد” غير ان مي العيدان تابعت “عندهم انفتاح وعندهم كل شيء الحين في السعودية”.

وقد تفاعل متابعي مي العيدان عن كلامها خاصة من ناحية ذكرها للـ “انفتاح” حيث قالت احداهن: “ليه وقبل كنا محرومين مثلا!” وقالت اخرى ” من زمان عندنا انفتاح الحمدلله ومبسوطين ”.

يذكر ان أبرار الكويتية، 38 عاما، تزوجت ثلاث مرات، وكان ثمرة زواجها الأول ابنتيها ملاك وزهراء. ومن زواجها الثاني انجبت ابنتيها آية وفاطمة، ومن زوجها الثالث أنجبت ابنها يوسف.