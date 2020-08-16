انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورتان للفنانة اللبنانية ” مي حريري ” ظهرت في إحداهما وهي داخل غرفة العناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي .

وذلك على خلفية إصابتها من جراء إنفجار مرفأ بيروت بسبب قرب منزلها من موقع الحادث وتحطم زجاج نافذتها أثناء جلوسها بالقرب منها التي أدت إلى إصابتها في أنحاء عدة من جسدها وسافرت إلى لندن لمتابعة علاجها .

وخرجت مي حريري بتصريحات لها لطمأنة جمهورها على وضعها الصحي حيث قالت أن هذه الصور كانت بعد يومين من وقوع الانفجار وهي الآن أصبحت بحال أفضل من السابق ولكن إصابتها كانت خطيرة وهو ما دفع الأطباء لوضعها على جهاز التنفس الصناعي .

وتابعت : ” أتابع علاجي حاليا وبالفعل لقد نجوت من الموت وكتب لي الله عمرا جديد ” .