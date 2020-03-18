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شاهد.. مي حريري في وصلة رقص من الحجر المنزلي

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مي حريري

مي حريري

يشارك عدد كبير من الفنانين يومياتهم في الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد مع متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدورها شاركت الفنانة اللبنانية مي حريري مشاركيها بمقطع من يومياتها حيث ظهرت وهي ترقص على انغام اغنية “بنت الجيران” للمغنيين المصريين حسن شاكوش وعمر كمال.

كما نشرت مي حريري صورة لها وعبرت عن رغبتها في السفر قائلة: “‏عبالي سافر بس لوين؟؟؟ خليك بالبيت ‏لا سلامتك❤️”.

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‏عبالي سافر بس لوين؟؟؟#خليك_بالبيت ‏لا سلامتك❤️

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