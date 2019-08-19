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شاهد.. مي حلمي تعلن عن حملها وتسأل: “عاوزين ولد ولا بنت؟”

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mai helmy mohamed rashad

محمد رشاد ومي حلمي

أعلنت المذيعة المصرية مي حلمي، زوجة المطرب محمد رشاد، عن حملها وذلك عبر فيديو قصير نشرتها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت مي حلمي في الفيديو وهي تحمل هاتفها وتصور بطنها وكتبت قائلة: “وأنتوا إن شاء الله عاوزين ولد ولا بنت يلا بالمرة”.

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?🖤🙏🏻 #مي_حلمي #بتاعت_الراديو

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وتزوج رشاد ومي يوم 23 مارس 2019، وأقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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