شاهد.. مي حلمي تعلن عن حملها وتسأل: “عاوزين ولد ولا بنت؟”

أعلنت المذيعة المصرية مي حلمي، زوجة المطرب محمد رشاد، عن حملها وذلك عبر فيديو قصير نشرتها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت مي حلمي في الفيديو وهي تحمل هاتفها وتصور بطنها وكتبت قائلة: “وأنتوا إن شاء الله عاوزين ولد ولا بنت يلا بالمرة”.

وتزوج رشاد ومي يوم 23 مارس 2019، وأقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.