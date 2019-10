شاهد.. مي حلمي تغتسل من ذنوبها في معبد هندي!

View this post on Instagram

يقولون عن معبد تيرتا اوبود بالي ان له طقوس خاصه .. رداء اخضر تقديسآ للأرض فهي الحياه ، ينابيع مياه عذبه من باطن الارض فالماء هو النقاء .. فلا ارض بلا ماء تحيا . فكل من اغتسل في "بحيره معبد تيرتا" ذهبت اسحاره وحساده وانهارت اعدائه فهناك خيران ان تصدق او لا فلك حق الاختيار ولكن اعلم جيدا عندما تضع قدميك في بحيره تيرتا فستصدق الاسطوره 🕊فستري حسادك واعدائك ولكن بعقل مبتسم 🙂 وكلا يعود الي عقلك وكم المعرفه في استيعاب اهميه الاخضر والماء في الحياه وكم انت قادر علي البدء من جديد بقلب يساوي خضار الارض ونقاء الماء 🌿 #yoga #ubud #tirtaempul #bali #baliindonesia #مي_حلمي #بتاعت_الراديو