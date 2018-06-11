شاهد.. مي سليم توضح قصة خطوبتها بشكل سري من النجم محمد الكيلاني

عبرت الفنانة مي سليم عن غضبها الشديد تجاه الشائعات التي إنتشرت مؤخراً حول خطوبتها بشكل سري من الفنان الشاب محمد الكيلاني، واستعدادهما للزواج قريباً، موضحة أن كل ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح.



وكشفت مي أنها لم تلتق بالكيلاني سوى مرة واحدة خلال تصوير أغنية “يبقى إنت أكيد في مصر”، والتي عرضت منذ سنوات طويلة.

وأضافت أنها لا تعرف مصدر الشائعة حتى هذه اللحظة، خاصةً وأنها مشغولة بتصوير مشاهدها المتبقية بمسلسل “الرحلة”، والذي تتعاون من خلاله مع باسل الخياط وريهام عبد الغفور وحنان مطاوع.



ويعرض لمي سليم حالياً مسلسل “عوالم خفية”، وتتعاون من خلاله لأول مرة مع الزعيم عادل إمام، بينما يشارك الكيلاني في بطولة مسلسل “ضد مجهول” مع غادة عبد الرازق.