شاهد.. مي عمر بإطلالة غريبة في مهرجان القاهرة السينمائي

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

CFF 2019 opening ceremony .. Styled by @khemissi_imen Dress @michael5inco Makeup @dinaragheb Hair @naelhairdresser jewellery @cherifelsirganyjoailliers photography @alisamir74 .. @sayed5inco Thank you so much for your effort and for the amazing dress ❤