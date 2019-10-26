شاهد .. مي كساب تضع طفلها الثالث

نشرت الفنانة المصرية ” هبة عبد الحكيم ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة أعلنت من خلالها عن وضع صديقتها الفنانة ” مي كساب ” لمولودها الثالث صباح يوم أمس الجمعة .

حيث ظهر في الصورة كلا من هبة عبد الحكيم والفنان ” أوكا ” زوج مي كساب من أمام غرفة مي في المستشفى .. والتي ظهر على بابها مكتوبا إسم ” نوح ” وهو الإسم الذي أطلقته مي وأوكا على طفلهما.

وتفاعل الجمهور على الصورة بشكل كبير مقدمين التهنئة لمي كساب وأوكا والدعاء لتماثلها للشفاء .

يذكر ان لمي كساب واوكا طفلتين وهما ” فريدة ” التي ولدت في نهاية عام 2015 و ” داليدا ” مواليد عام 2018 .

كما نشرت الفنانة ” مي كساب ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة من أمام غرفتها بالمستشفى في أول تعليق لها عقب الولادة معربة عن سعادتها وفرحتها بالمولود الجديد .

وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه ( نوح محمد صلاح الشريف ) وصل بالسلامة .. شكرا لكل حد دعالي ربنا يرزق كل مشتاق ” .