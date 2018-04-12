شاهد.. نادر الأتات: هيك بتكون أجوائنا بالطيارة

شارك الفنان اللبناني ​نادر الأتات​ جمهوره ومتابعيه أجواء جميلة قضاها على متن إحدى الرحلات الجوية مع ركاب الطائرة.

ولهذا نشر الأتات عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه وهو يغني مقطع من اغنيته “قلبي عاليمين” ليظهر بعدها الركاب وهم يغنون معه بأجواء حماسية وعفوية.

وعلّق على الفيديو بالقول:”هيك بتكون أجوائنا بالطيارة”.



وكان الأتات قد أحيا مؤخراً حفلاً ناجحاً في أحد فنادق شرم الشيخ بمشاركة فريق اوكا واورتيجا، حيث تميز الحفل بحضور لبناني كثيف.

الفنان نادر الأتات قدم مجموعة كبيرة من اجمل اغانيه، منها أغنية “قلبي عاليمين” وجديده “بترقص عيوني”، وتابع بأجمل الاغاني نذكر منها “اهل الراية” وغيرها من الاغنيات الرائعة، وصولاً الى اغاني السيدة فيروز منها “بحبك يا لبنان” التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير ورددوها بصوت عالٍ مع الأتات.