نشر الشاعر الغنائي ” تامر حسين ” صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” من حضورة لحفل زفاف الموزع الموسيقي ونجم فريق واما الغنائي ” نادر حمدي ” .

وظهر تامر حسين في الصورة برفقة نادر حمدي وعروسه المنتجة ” سارة حسني ” من حفل الزفاف المقام في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة .

وكتب في تعليقه عليها مهنئا العروسين : ” أول صورة مع العريس أخويا وصديق العمر الغالى نادر حمدي .. مبروك يا ندور ومبروك يا سارة بحبكم جداً جداً جداً ربنا يحفظكم ويسعدكم ” .

وتكتم كلا من نادر حمدي وسارة حسني على علاقتهما ولم يكشفا عن وجود قصة حب تجمعهما كما لم يشاركوا الجمهور بأي صور تكشف عن علاقتهما سويا ولكنها كانت برفقته أثناء حصوله على جائزة أفضل موزع في مهرجان نجم العرب الشهر الماضي .