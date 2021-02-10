تحل الفنانة المصرية نادية الجندي ضيفة على الحلقة المقبلة من برنامج “الدوبلكس” مع “أبلة فاهيتا” ة “كارو” والتي ستذاع على قناة “اون تي في” يوم الجمعة المقبل.

وقد روجت نادية الجندي لحلقتها حيث نشرت البرومو عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “أنتظروني في حلقة جميلة يارب تعجبكم مع حبيبتي #ابلة_فاهيتا و#كارو من #الدوبلكس يوم الجمعه إن شاء الله الساعة 11 مساء علي قناة #on “.

وظهرت أبلة الجندي في مشاهد طريفة مع أبلة فاهيتا والتي توعدتها في بداية البرومو بالقول “أنا جاية اخلص تار كل الناس اللي انت بهدلتيهم”.

جدير بالذكر انه اخر اعمال نادية الجندي كان مسلسل “سكر زيادة” الذي تم عرضه موسم رمضان الماضي، وجمعها لاول مرة بالفنانة نبيلة عبيد وشاركهما البطولة كلا من الفنانة سميحة أيوب والفنان هاله فاخر مع نخبة كبيرة من نجوم ضيوف الشرف،