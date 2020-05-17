حلت الفنانة المصرية نادية الجندي ضيفة على برنامج “اغلب السقا” الذي تقدمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي على قناة mbc وتقوم فكرته على تحدي الفنان احمد السقا في عدد من الالعاب.

وقد خطفت نادية الجندي، 74 عاما، الانظار برشاقتها خلال بعض التحديات مثل لعبة “نط الحبل” التي قامت بها بنجاح.

وكان أحمد السقا قد استقبل نادية الجندي على انغام أغنية بنت الجيران لـلفنانين حسن شاكوش وعمر كمال، حيث رقصا عليها سويا.

هذا وقد نجح السقا في الفوز على الجندي في اخر الحلقة حيث قال “انا كسبت النهاردة بس ما ينفعش يبقى معايا الاستاذة نادية الجندي واتبرع انا فانا باهديها التبرع” لترد نادية الجندي “انا مش زعلانة اني خسرت وانا سعيدة اني حاقدم الجائزة لجمعية رسالة”.