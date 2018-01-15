شاهد.. نادين الراسي بملهى ليلي في سهرة صاخبة مع أصدقائها فن

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فور انتهائها من تصوير مسلسلها الجديد، قررت الفنانة اللبنانية نادين الراسي غسل عناء ضغط التصوير بسهرة مع أصدقائها.

الراسي اطلقت العنان لنفسها في سهرة صاخبة مع أصدقائها في أحد الملاهي الليلية في بيروت، حيث رقصت وغنت، ونشرت صوراً من سهرتها، ظهرت فيها بطلّة مثيرة، مرتدية فستان ذهبي مشقوق لأعلى الفخذ، واكملت إطلالتها المتوهجة بأحمر شفاة قوي.

يُذكر أن نادين الراسي انتهت حديثاً من تصوير خماسية «طفلي المتوحد» من مسلسل بعنوان «حدوتة حب»، من تأليف محمود حبّال، وإخراج وائل أبو شعر، وتشارك الراسي في بطولة هذه الخماسية إلى جانب مجموعة من الفنانين اللبنانين منهم جهاد الأندري، نور صعب، علي منيمنة، ميّ سحاب، رندة كعدي، وريمون عازار، ومن المقرر عرض المسلسل خلال الموسم الرمضاني المقبل.