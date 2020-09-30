تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبانية نادين الراسي مع خطيبها مجد دعبول في أجواءٍ تطغى عليها السعادة والرومانسية..

وفي التفاصيل، فلاحظ محبّو نادين الراسي مشاعر السعادة الّتي تعيشها نجمتهم المُفضلة بسبب حالة الحب مع خطيبها، فظهرت في الفيديو وهي تقبّله قبلة حميمة بعدما مازحته.

ولم تسلم نادين الراسي من الانتقادات على هذا الفيديو خاصة وان الكثيرين هاجموها بسبب فارق العمر بينها وبين خطيبها.

يذكر أن أنّ نادين الراسي تزوّجت للمرّة الأولى من حاتم حدشيتي عام 1996 وأنجبت ابنها البكر مارك، ثم انفصلا لتتزوّج مرّة أخرى من رجل الأعمال والممثل اللبناني جيسكار أبي نادر عام 2001 وأنجبت ولدين هما مارسيل وكارل، وانفصلت عن زوجها عام 2016