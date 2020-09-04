إحتفلت الفنانة اللبنانية نادين الراسي بعيد ميلادها الذي يُصادف اليوم 4 أيلول برفقة خطيبها مجد دعبول وعدد من الأصدقاء والمقرّبين في أحد المنتجعات السياحية.

ونشرت نادين الراسي، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها بالبكيني وهي تقطع قالب الحلوى ما أثار انتقادات عدد من المتابعين.

صورة نشرتها نادين الراسي من عيد ميلادها

كما نشرت نادين الراسي مقطع فيديو لأجواء الحفل وعلقت كاتبة: “بهيدي السنة ومن بعد سنين مرقوا قررت احتفل بعيد ميلادي من بعد كل شي صار لحتى قول للكل: قد ما يكون الوجع والظلم كبير خلو كل شي بيفرحكن مرافقكن. عيشو كل يوم بيومو ما تنامو انتو وزعلانين. ببلدنا ما فيكن تعرفوا اذا رح نضل طيبين او لاء. بدي اشكر كل يللي عيدوني ع محبتن الصادقة وبدي ابعت قلوب حب كتيرة للكل.”.

يُذكر ان نادين الراسي ولدت في 4 أيلول عام 1979 أي أصبح عمرها 41 سنة. وكان من المفترض ان تحتفل بزواجها من خطيبها مجد دعبول هذا الصيف.