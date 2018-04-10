شاهد.. نادين الراسي تدخل المستشفى بجرح قطعي قبل عيد ميلاد ابنها

تعرضت الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ إلى إصابة في إصبعها إستدعت دخولها إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، ومن المفارقة أن هذا الحادث يأتي قبيل إحتفالها بعيد ميلاد إبنها كارل من طليقها الممثل اللبناني جيسكار أبي نادر.

ونشرت الراسي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لها من داخل المستشفى قالت فيه:” ككل البشر، انقطع اصبعها وتجري عملية “تقطيبه وهذا الأمر طبيعي”، وأضافت:” السكين غرز داخل اصبعها وتمت معالجته في المستشفى”.

وبعد خروجها من المستشفى إحتفلت الراسي بعيد ميلاد إبنها وشاركت جمهورها عدد من الفيديوهات، حيث ظهرت بإصبعها المصابة ترقص وتستمتع بوقتها بجانب أولادها والأصدقاء.

