شاهد.. نادين الراسي تستلقي على الارض لقطع الطريق بجسدها!

تستمر الممثلة اللبنانية نادين الراسي بمفاجأة اللبنانيين بمشاركتها في الاحتجاجات وتعبيرها عن غضبها في الشارع بين المعتصمين.

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فبعدما ضجت مواقع الاجتماعية بصرختها وهي تُشعِل الإطارات وتصرخ “أنا جوعانة ومديونة وما قادرة استأجر شقة”، افترشت نادين الراسي الشارع لقطع الطريق بجسدها أمام السيارات، وردّدت “ما تضلكن ببيوتكن نزلوا عالشارع عيب ولادكن.. يا هيك عالم يا بلا”.

كما صرخت نادين الراسي في مقطع الفيديو وهي تناشد المعتصمين قائلةً “اجلسوا أرضاً.. ما توقف بوجّ الجيش اللبناني عمول معروف اقعد بالأرض”.

يذكر ان لبنان يشهد احتجاجات عارمة منذ عشرة ايام حيث يقوم عدد من المحتجين بقطع الطرقات سواءا بالعوائق او الاطارات المشتعلة او حتى باجسادهم.