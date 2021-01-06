أثارت الفنانة اللبنانية الجدل بعد نشرها مقطع فيديو جديد لها ، عبر خاصية الستوريز عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه مع خطيبها مجد دعبول أثناء تناولهما الطعام في احد المطاعم.

وتظهر نادين الراسي في بداية الفيديو وهي تكلم خطيبها قائلة “بايبي بدي اكل” ليقوم بإطعامها بيده فقامت بعدها بتقبيله وقالت له احبك.

وقد اثارت نادين الراسي الجدل بهذا الفيديو بسبب طريقة كلامها حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “هدمت حالها ونجوميتها بتصرفاتها للاسف وين كانت وين صارت” و “مش طبيعية هل الانسانة” و “طيب يختي مشطي شعراتك قبل الفيديو” و “شكلها صاحية من النوم ورايحة ع مطعم ليه هيك شكلها”.

وكانت نادين الراسي قد أعلنت عن نيّتها دخول القفص الذهبي مع خطيبها مجد دعبول في عام 2021، وكتبت تفاصيل دعوة الزفاف على “كارت” كبير أثناء إستضافة الاعلامي هشام حداد لها خلال سهرة ليلة رأس السنة على قناة الـ lbci.

وحدّدت نادين الراسي شهر أيار المُقبل كموعدٍ لزواجها من مجد دعبول، على ان يلي حفل الزفاف سهرة كبيرة للمدعوين في إهدن للاحتفال بدخولهما القفص الذهبي.