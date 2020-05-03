نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو طريف لها مع الفنان المصري احمد السقا وذلك على هامش مشاركتها في برنامج “اغلب السقا” المذاع على قنوات mbc.

وظهرت نادين نسيب نجيم مع احمد السقا وهما يؤديان مشهد طريف وعلقت كاتبة: ” معقول كون مع احمد السقا وما نعمل تيك توك شكراً كتير على الحلقة الحلوة اغلب السقا متت ضحك وشكراً على الغدا بآخر فقرة”.

وكانت نادين قد شاركت منافسها أحمد اسقا، في العديد من الفقرات الترفيهية بالبرنامج، وتوعدته ببداية البرنامج قائلة: “أنا جاية من بيروت سبني أفوز.. وهكسبك حتى ولو بالغش”.

وكالعادة، انتصر السقا على النجمة نادين نجيم، في جميع تحديات مسابقة البرنامج، عدا تحدٍ واحد فقط، حيث فازت عليه في تحد الرماية وكسحته بجدارة، وبفارق كبير، لكنه فاز عليها في تحد كرة العميان، ومسابقة الحلزونة، وسرعة تذوق الطعام.

وتبرعت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والفنان أحمد السقا، بمبلغ 100 ألف جنيه، وذلك لصالح مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب”.