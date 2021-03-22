حلت الفنانة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” ضيفة مع الفنانة ” سلافة معمار ” في برنامجها ” بصراحة ” حيث تحدثت وللمرة الأولى عن تفاصيل حياتها ما بعد الطلاق وما مرت به والصعوبات التي واجهتها العام الماضي .

فأشارت نادين نسيب نجيم إلى أنها عانت في البداية بعد أول شهرين من الانفصال بسبب انتقالها إلى بيت جديد مع إبنها وإبنتها وكانوا غير قادرين على التعود عليه .

وتابعت وهي تبكي : ” فيه ليالي بكيت فيها كتير وفي ليالي ما كنت اقدر أكل حتى .. هالسنة كانت بشعة ووقت ما أعلنت طلاقي في كتير قصص انحكت كتير بشعة وظالمة وأنا ما جاوبت عليها وما بحياتي راح اجاوب عليها ” .

وأضافت إنه عند انتقالها وأولادها لمنزلهم الجديد كان طفلاها لا يستطيعان النوم بسهولة وإذا هبت عاصفة يشعران بالخوف كما كانا يرفضان أن تترك المنزل حتى لشراء الاحتياجات العادية .. وما ساعدها في تخطي هذه الأزمة هو إنتقال شقيقتها وأولادها للسكن معها ولولا هي ما كانت نادين استطاعت استكمال أعمالها الفنية .

واستكملت نادين نسيب نجيم أنها مع بداية ارتياحهما للمنزل واستقرار حياتها حدث انفجار مرفأ بيروت الذي دمر منزلها بالكامل ما رتب عليها أن تبدأ حياتها بالكامل من جديد .

يذكر أن نادين كانت قد أعلنت انفصالها عن زوجها المهندس ” هادي أسمر في عام 2017 بعد زواج استمر 7 سنوات .