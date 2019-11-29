شاهد.. نادين نسيب نجيم ترقص مع ابنتها: “فرخ البط عوّام”

تحرص الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بلحظات من حياتها الخاصة تظهر عفويتها وحبها للحياة.

وهذه المرة نشرت نادين نسيب نجيم مقطع فيديو من منزل والدتها حيث ظهرت ترقص مع ابنتها على انغام اغنية “watch me whip”.

وعلقت نادين نسيب نجيم على الفيديو: “هيك منسهر عند ماما 😂😂😂🙈 منقلب البلكون صف رقص وموسيقى ومنعمل جو لماما واكيد بنتي متلي بتحب كتير ترقص 🤪 وكنا عم نجرب نرقص متل الفيديو كليب 🤪🤪 بيقولوا فرخ البط عوّام 🤷🏻‍♀️😂😂😂 الله يحميها 🙏🏻🙏🏻”.

وقد علقت الفنانة السورية صفاء سلطان على فيديو نادين قائلة: “الله يخليكن لبعض البنت رفيقة امها وبكرا بتشوفي كيف هي الي رح تعلمك على رقصات جديده وانتي مصدومه وماعم تعرفي تلحقيها وتتعلمي اسألي مجرب😂😂😂😂😂😂😂 صفاء واملي”.