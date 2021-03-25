

حلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفة على برنامج “Carpool Karaoke بالعربي” الذي يعرض عبر شاشة دبي، ويقدمه الإعلامي اللبناني وسام بريدي، وتحدثت نادين عن حياتها الخاصة، وأزمة إصابتها في انفجار مرفأ بيروت كما لم تخلو الحلقة بطبيعة الحال من بعض المواقف الطريفة والعفوية.

فقد فجرت نادين نسيب نجيم ضحك متابعيها خلال ظهورها في بعض مقاطع الفيديو وهي تقوم بعمل حركات عفوية بشكل كوميدي.

وظهرت نادين نسيب نجيب وهي ترقص بشكل كوميدي على أحد مقاطع تيك توك، حيث تقوم بحركات غريبة وسط موجة من الضحك التي سيطرت على متابعيها.

كما ظهرت نادين نسيب نجيم في مشهد اخر وهي ترقص مع مقدم البرنامج وسام بريدي على انغام أغنية “بابا للفنان المصري محمد رمضان.

كما “ردت نادين نسيب نجيم،على من اتهموها بادعاء الإصابة خلال حادث انقجار مرفأ بيروت حيث قالت :”سخيف الموضوع لأن مين في باله بهذه المرحلة والدنيا قائمة والأطباء كلها مجندين أنفسهم وضلوا يعملوا ليل ونهار من كثرة المصابين”.

واستنكرت نادين أن يكون هناك من يمكنه ادعاء الإصابة، في وقت عصيب مثل وقت انفجار المرفأ وسط انشغال جميع الأطباء بعلاج الجرحى. وأضافت: “غير الضحايا الله يرحم الكل ويشفي كل الجرحى شو هالخبرية البشعة، وعلى مين عم بيحكوا، ليه هو أنا ناقصني تجميل، بيحسسوني اني جزوعة على شو لحقيني بهذه الأخبار وأنا لليوم زعلانة على أنفي وأقضي نصف الوقت الخاص بالمكياج لكي أخفي عيوب أنفي”.