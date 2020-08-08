شاركت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم متابعيها بمقطع فيديو رصد لحظة تعرضها للإصابة خلال الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضي.

ويبين المقطع المصور الذي شاركته نادين نسيب نجيم عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، أنها كانت تقف بجوار النافذة الزجاجية أثناء تصويرها الحريق، كما يوضح أن منزلها كان قريبا من موقع التفجير.

وبعد ثوان، وقعت لحظة الانفجار، لتصرخ الممثلة اللبنانية وتقع أرضا، ثم ينقطع التصوير.

وعلقت نادين على المقطع المصور: “اللحظة المشؤومة! كنت ماسكة التليفون وصرخت هل قد كنت قريبة بشكر الله ألف مرة أنني مازلت عايشة”.

وكانت نادين نجيم قد كشفت لجمهورها، الأربعاء الفائت، أنها تعرضت لإصابات بالغة بسبب الانفجار وانها خضعت لعملية جراحية استمرات ست ساعات حيث كتبت: “بشكر ربي أولاً رجع خلقني وأعطاني عمر جديد الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلاً يلي بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين الحمدالله الف مرة عطاني القوة انزل ٢٢ طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على اول مشفى رفضوا يستقبلوني لانه كانت مكدسة بالجرحى رجع اخدني على مشفى المشرق اسعفوني وخضعت لعملية ٦ ساعات لانه نص وجهي وجسمي مدمم بس يلي شفته عل ارض صعب كتير ينوصف فعلاً وكأنه قنبلة نووية شكراً يا رب انك حميتني وحمدالله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى ”.