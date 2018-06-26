شاهد.. نادين نسيب نجيم تهنئ المرأة السعودية: كوني نموذجاً في القيادة

نشرت النجمة والممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو تحّدثت فيه عن مسيرتها الخاصّة لتحقيق أحلامها.

وقد قالت في الفيديو “أشكر الله على كل هذه النعم، كنت أحلم بأن أكبر وأتعلّم وأنجح، وكنت أحلم بأن أكوّن عائلة وأصبح أمًّا ناجحة. كنت أحلم بأن أصبح نجمة وليس نجيم فقط، والحمد لله أنني وصلت. وتنتظرني الكثير من الأحلام على الطريق. حياتي مثل مسلسل طويل وكل يوم حلقة جديدة، وكل يوم قصة جديدة وتحدٍّ جديد، لكنّ الأهم هو أنّ كل يوم هو فرصة جديدة وهذه نعمة بحد ذاتها، أستطيع من خلالها أن أحقق شيئًا جديدًا”.



هنأت نجيم المرأة السعودية في أول يوم قيادة سيارة لها بالقول “إلى كل امرأة في الوطن العربي وبخاصة المرأة السعودية، اليوم هو يومك. اليوم أنتِ حققت إنجازاً كبيراً، لأنكِ وثقتِ بنفسكِ وقوّتكِ وقدراتك. كوني نموذجاً في الريادة والسيادة والقيادة، لأنكِ كنتِ وستبقين سيدة بيتكِ وحياتكِ ومجتمعك. أنا أعرف بل متأكدة بأنكِ سوف تستمرين بالقيادة”.

في السياق نفسه، نشرت نجيم تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر جاء فيها “اليوم أحلى نهار بحياتي.. المرأة السعودية تقود ومبارح ألمانيا ربحت.”