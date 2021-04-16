شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس مسلسلها 2020 يرصد تدريبها على اطلاق النار من الرشاش مع عناصر قوى الامن.

وعلقت نادين على الفيديو كاتبة: “من وراء الكواليس بس صراحة فشة خلق كتير استمتعت واتعلمت شكراً لقوى الأمن الداخلي على تعاونكم ولتدريبي”.

وكانت قد كشفت الحلقة الثانية من مسلسل “عشرين عشرين”، أحداث مثيرة و جديدة بمقتل الضابط “جبران” الذي يؤدي دوره الفنان رامي عياش خلال الاشتباك مع رجال “صافي” (قصي خولي) حيث يقتل أحد عناصر صافي وزوج والدته أيضاً.

و جعل موت “جبران” شقيقته الضابط “سما”، (نادين نسيب نجيم) تعيش حالة من الانهيار في البداية قبل أن تتمالك نفسها و تقرر الانتقام لشقيقها حيث ترفض حضور مراسم العزاء و الدفن حتى لا يتعرف أحد على شخصيتها حيث من الواضح أنها تنوي أن تدخل ضمن مجموعة “صافي” حتى تتمكن من الانتقام لشقيقها وهي بداخل المجموعة.

و في الوقت نفسه تجري التحقيقات من قبل الشرطة مع أهالي الحي لمعرفة الملابسات التي حصلت والسؤال عن “الديب” المطلوب للعدالة. و بينما شهدت الحلقة محاولة صافي إخفاء شقيقه المتورط بقتل الضابط “جبران”، حيث أنه أصبح مطلوباً للعدالة ولتكون المفاجأة بهرب شقيقه من المخبأ الذي اختاره له صافي في نهاية الحلقة وهو ما يجعل صافي في حالة من الجنون.