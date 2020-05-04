أثارت الحلقة الـ11 من المسلسل السعودي “مخرج7” موجة كببيرة من الجدل وحالة قوية من الجدل والغضب في المجتمع السعودي وذلك جرّاء ما حدث في الحلقة 11 التي اعتبرها البعض تجاوزا خطيرا للخطوط الحمراء.

فقد طرحت الحلقة 11 من مسلسل “مخرج 7” قضية “المثليين” أو ما يسمى بـ”مجتمع الميم”، وتناولت اعتراض “دوخي” على ما يتعلق برمز المثليين ألا وهو “القوس قزح” ووجوده على الملابس والمقتنيات الشخصية، وكان يبدي اعتراضه الدائم ضدهم، حتى وصل به الأمر إلى تسجيل مقطع مصور طالب فيه بحرق المثليين وإبعادهم عن المجتمع بحجة أنهم ضد الفطرة البشرية.

وقد اعترضت “أسيل عمران”،ابنة الدوخي في المسلسل، على المقطع ودافعت عن المثليين قائلة: “لو تؤمن بحقوق الانسان تؤمن ان لهم حقوقهم وعايشين لحالهم وش دخلنا نحنا” ليرد عليها القصبي بأنهم ليسوا بشرا لانهم خالفوا ا لطبيعة التي خلقهم الله عليها لتواصل اسيل عمران دفاعها قائلة: “ربما تعرضوا لظرف نفس”.

الحلقة لم تتوقف عند هذا الحد حتى اجتمع “دوخي” وشقيقه “غريب” بشابين يمثلان الشواذ، وكانا يطالبان “القصبي” بالاعتذار وأن يحمل علم المثليين، إلا أن القصبي خالف التوقعات وتحدث بجرأة كبيرة وقال “طز فيهم .. شيء مقزز وقذر .. والغلط لازم نقول عليه غلط”.

عد انتهاء الحلقة تصدر المسلسل ترند السعودية وحمل بين تغريداته الكثير من النقد اللاذع، واتهم أبطال العمل بأنهم أصبحوا فارغين لا يملكون قضايا واضحة لمناقشتها.