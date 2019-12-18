شاهد.. نانسي عجرم بإطلالة ساحرة في “موسم الرياض”

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها بصور جديدة من اطلالتها في حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

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وقد خطفت نانسي عجرم قلوب وإعجاب جمهورها بالصور التي نشرتها وظهرت فيها وهي ترتدي فستان طويل وأنيق، وحصدت عشرات الآلاف من الإعجابات.

وفى سياق متصل، تستعد نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائى ضمن احتفالات العام الجديد، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر المقبل، فى جزيرة المارية بأبوظبى، بمشاركة النجم تامر حسنى.