شاهد نانسي عجرم بإطلالة “غير موفقة”.. والجمهور: متل كيس الجمعيّة!

أثارتْ الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، استغراب الجمهور على إنستغرام، بعد ظهورها بإطلالة “غير موفقة” في صورة نشرتها الممثلة ماغي بوغصن.

وارتدتْ نانسي في إطلالتها تلك، معطفاً طويلاً بدون أكمام باللون الكاكي، أسفله بلوزة باللون البيج مع بنطلون جينز كحلي، وحذاء رياضي أسود.

وعلى الرغم من أنّ القطعة الفوقية التي ارتدتها نانسي، قد برزتْ في إطلالات الشارع في أسابيع الموضة المنصرمة، إلا أنّ النجمة لم تنجح في تنسيقها بالطريقة المناسبة، كما أنها اختارتْ لوناً باهتاً، زاد بشرتها شحوبا.

يُذكر أنّ نانسي عجرم، قد سجلّت أغنية تيتر مسلسل جوليا، الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل، وهو من بطولة ماغي بوغصن وقيس الشيخ نجيب.