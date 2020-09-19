أحيت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، اليوم الجمعة، أول حفل “أونلاين” عبر تطبيق “تيك توك” للتواصل الاجتماعي، وذلك بعد تأجيل بسبب انفجار مرفأ بيروت في اغسطس الماضي..

وشاركت نانسي عجرم عبر حسابها على “تويتر” صورا ومقاطع مصورة من الحفل الذي حاز على إشادة كبيرة من جمهورها حيث قدمت فيه عددا من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة.

#نانسي_عجرم دائماً مميّزة بأفكارها الفريدة لحفلات الأونلاين. حفل مليء بالفرح والطاقة الإيجابية مباشرة على تطبيق #تيكتوك #حفل_نانسي_تيكتوك @NancyAjram pic.twitter.com/Q1DWlERBdG — S a i d H a r i r i سعيد حريري (@saidhariri) September 18, 2020

ويعتبر حفل نانسي عجرم هو الأول الذي تنظمه “تيك توك” في الشرق الأوسط، والثاني للشركة على مستوى العالم، بعد حفل المغني الكندي “ذا ويكند”.

حفل #نانسي_عجرم فوق الخيال، تجدد، ابهار ، جمال، طاقة ايجابية ، فرح!



هالانسانة متجددة دايماً وعندها طاقة ايجابية فظيعة! ادمان جديد للحفلة!#نانسي_عجرم_تيكتوك



pic.twitter.com/99nLAfKjTj — Nelly- نيللي المقهورة المشهورة (@NellyElMakhoura) September 18, 2020

وكان لافتا ديكور الحفل الذي كان على مستوى عال، فقد تمّ تقسيم الحفل الى أكثر من 5 محاور أو بالأحرى أطلق “تيك توك” عليهم تسمية “Break”، وكانت نانسي في كل فاصل تقوم بتغيير ملابسها وتطلّ بلوك جديد في كل مرة، اذ اختارت جميع اطلالاتها من المصمم اللبناني حسين بظاظا.

أما الألوان التي اعتمدت فكانت زاهية ومليئة بالفرح والحب، وكانت نانسي سعيدة وتضحك وترقص بكل حيوية كالفراشة على المسرح الذي خصص للحفل والذي صور في منطقة قريبة من العاصمة بيروت.