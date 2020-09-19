أحيت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، اليوم الجمعة، أول حفل “أونلاين” عبر تطبيق “تيك توك” للتواصل الاجتماعي، وذلك بعد تأجيل بسبب انفجار مرفأ بيروت في اغسطس الماضي..
وشاركت نانسي عجرم عبر حسابها على “تويتر” صورا ومقاطع مصورة من الحفل الذي حاز على إشادة كبيرة من جمهورها حيث قدمت فيه عددا من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة.
ويعتبر حفل نانسي عجرم هو الأول الذي تنظمه “تيك توك” في الشرق الأوسط، والثاني للشركة على مستوى العالم، بعد حفل المغني الكندي “ذا ويكند”.
وكان لافتا ديكور الحفل الذي كان على مستوى عال، فقد تمّ تقسيم الحفل الى أكثر من 5 محاور أو بالأحرى أطلق “تيك توك” عليهم تسمية “Break”، وكانت نانسي في كل فاصل تقوم بتغيير ملابسها وتطلّ بلوك جديد في كل مرة، اذ اختارت جميع اطلالاتها من المصمم اللبناني حسين بظاظا.
أما الألوان التي اعتمدت فكانت زاهية ومليئة بالفرح والحب، وكانت نانسي سعيدة وتضحك وترقص بكل حيوية كالفراشة على المسرح الذي خصص للحفل والذي صور في منطقة قريبة من العاصمة بيروت.