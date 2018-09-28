شاهد… نانسي عجرم ترقص بحماس في منزل أصدقائها في “بدنا نولع الجو”

تنال أغنية “بدنا نولّع الجوّ” للفنانة نانسي عجرم إعجاب الجمهور منذ لحظة إطلاقها وحتى صدور الفيديو كليب الخاص بها في اليومين الماضيين .

وفي التفاصيل، فقد أصدرت نانسي عجرم فيديو كليب “بدنا نولّع الجوّ” عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، ويحمل العمل توقيع المخرج سمير سرياني

أمّا فكرة الكليب فتقتصر على رقص الفنانة نانسي عجرم بعفوية في منزل أصدقائها، وهو ما يتناسب مع كلمات الأغنية الّتي كتبها سمير نخلة ولحّنها جوزيف جحا.

يذكر أن كليب “بدنا نولّع الجوّ” نجح في كسر حاجز المليون المشاهدة وذلك بعد ساعات قليلة على اطلاقه على موقع اليوتيوب.