شاهد… نانسي عجرم تشعل مسرح “تخاريف” بوصلة رقص على انغام اغنية لـ هيفاء وهبي

دخلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في وصلة رقص على أنغام أغنية مواطنتها هيفاء وهبي “رجب حوش صحبك عني” وذلك خلال استضافتها في حلقة الامس من برنامج “تخاريف” المذاع على قناة mbc.

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وأشعلت نانسي مسرح برنامج “تخاريف”، وأعربت عن حبها للأغني قائلةة: “بحب ها الغنية لهيفا”.

وقد أطلت نانسي في البرنامج بفُستان أسود قصير باكمام طويلة وياقة حرف V، واعتمدت عجرم مكياج ترابي ناسب اطلالاتها، بالإضافة لمجوهرات ماسية زادت من تألقها.

من ناحية اخرى، تحدثت نانسي عن حملها مؤكدة انها ما زالت في الشهر الثالث ولم تعرف حتى الان جنس المولود.