قدمت الفنانة اللبناني نانسي عجرم حفلا غنائيا اونلاين لنشر الأمل بين الجمهور على خلفية أزمة كورونا التي أصابت العالم.

وبدء الحفل بكلمة لنانسي عجرم قالت فيها: “عم نحتفل بالقليل كل واحد ببيته مع أقرب الناس أو لحالوا..العالم الي بنعرفوا عم يتغير مرة جديدة والشعب العربي الي مرق بكتير مشاكل رح يضل صامد، جاهز وموحد ع الأكيد…يمكن في حدود بيناتنا بس نحنا بنعرف إنو كلنا قلب واحد أقوى من أي شي.. تعوا نتأمل ببكرة اخلى ونضل قراب من يلي منحبهم ويلي بعاد عنا خلينا ننبسط ونتشارك باللي عنا ياه الطيبة والحب دايما بيربحوا وسوا فينا نخلق عالم كثير حلو”.

وقد قدمت نانسي عجرم خلال الحفل باقة من اجمل اغانيها بالترتيب التالي: “قلبي يا قلبي”، “عم بتعلق فيك”, “بتفكر في ايه”, “ماتجي هنا”, “الدنيا حلوه”, “يا غالي عليي”, “حلم البنات”, “بدنا نولع الجو”.

وامتاز حفل نانسي عجرم بديكور مميز وبتقنيات ومؤثرات مميزة اضافت مزيدا من البهجة والسعادة.