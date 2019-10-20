شاهد.. نانسي عجرم من “موسم الرياض”: “قلبي مع بلدي لبنان”

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا ضخما في “موسم الرياض” مع الفنان المصري تامر حسني، وهو الحفل الذي تزامن مع احتجاجات الشارع اللبناني.

ولم تتمكن عجرم من تجاهل ما يحصل في وطنها لبنان، وأثناء الحفل وجهت نانسي كلمة لجمهورها قالت فيها: “كثير سعيدة أغني معكم لأول مرة بالرياض، ومعكم يا أحلى جمهور، وقلبي مع بلدي لبنان، وأتمنى للدول العربية السلام، كما أهنئ السعودية وهيئة الترفيه على جهودهم”.

كما عبرت نانسي عجرم عن تضامنها مع المتظاهرين في تدوينة عبر حسابها على انستغرام حيث نشرت صورا للمظاهرات العارمة وعلقت كاتبة: “.. صوتنا واحد وعلمنا واحد، هيدا الشعب اللبناني، هيدا لبنان🇱🇧.. كل مواطن اليوم بالشارع بيكبر القلب انتو احلى عالم

بلدنا إلنا.. وخلي الكل يسمع هالبلد رح يضل إلنا”.