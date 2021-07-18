تحرص الفنانة المصرية ناهد السباعي على استعراض لياقاتها ومهاراتها في الرقص عبر الفيديوهات التي تنشرها بين الوقت والاخر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي احدث هذه الفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، ظهرت ناهد السباعي وهي ترقص على “الهيلا هوب” بحركات تتطلب لياقة عالية.

وقد لاقى الفيديو اعجاب متابعي ناهد السباعي والذين اثنوا على لياقتها حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “ايوه بقا علي الرشاقة وي الحلاوة دي” و “تحفة يا ناهد برافو”.

وشاركت ناهد السباعي في رمضان الماضي بمسلسل “النهاية” 2020، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ومن إخراج ياسر سامي.

كما شاركت مؤخرا في مسلسل “في بيتنا روبوت”، كضيفة شرف، العمل بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، دلال عبد العزيز، من إخراج وليد الحلفاوي.