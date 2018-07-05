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شاهد.. ناهد السباعي تستفز جمهورها.. والسبب!

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شاهد.. ناهد السباعي تستفز جمهورها.. والسبب!

نشرت الممثلة المصرية ناهد السباعي مجموعة صور ، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً و التي تميزت بجرأة كبيرة برأيّ متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي ، الذين انتقدوها بشدة .

ناهد أطلت بفستان أسود قصير غطته بتنورة من الشيفون ، مكشوف الصدر و الأكتاف تزينه حمالات رفيعة جداً ، إلا أن ما أزعج متابعيها هو ظهورها في إحدى الصور حاملة السيجارة في يدها ، معتبرين بأنها تشجع الأطفال و المراهقين على التدخين .nahed Elsebai i

محبو ناهد دافعوا عنها أمام المنتقدين ، قائلين بأن حمل السيجارة من قبل ناهد جاء من أجواء جلسة التصوير فقط ، غير قاصدة الترويج لعادة التدخين .

و من الجدير بالذكر أن اطلالة ناهد السباعي اعتمدت أجواء الخمسينات ، من شعر مموج و مكياج اعُتمد به على الروج الأحمر و الكحل الأسود ، إضافةً لقبعة الرأس التي زينها التول .

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