استعادت الفنانة المصرية نبيلة عبيد ذكرياتها مع فيلم “الراقصة والطبال” الذي شاركت في بطولته مع الفنان الراحل احمد زكي الذي تم إنتاجه عام 1984.

ونشرت نبيلة عبيد فيديو لها مع من كواليس الفيلم عبر حسابها على إنستجرام وعلقت كاتبة “الراقصة والطبال ..من روائع الأديب احسان عبد القدوس سيناريو وحوار مصطفى محرم اخراج اشرف فهمي بحب الفيلم ده و بحب فيه تمثيل الراحل العظيم عادل ادهم….#سينما_نبيله_عبيد”.

وكانت نبيلة عبيد قد شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل سكر زيادة والذي عرض في شهر رمضان الماضي والذي شارك في بطولته نادية الجندي وسميحة أيوب و هالة فاخر .