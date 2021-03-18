شاركت الإعلامية المصرية بوسي شلبي متابعيها على انستغرام بصور ومقاطع فيديو من احتفالها بعيد ميلادها والذي حضره كل من الفنانات الهام شاهين، نبيلة عبيد، سوزان نجم الدين، سهير رمزي.

وظهرت نبيلة عبيد في احد هذه المقاطع وهي تقف الى جانب بوسي وتغني “كل عام وانت طيبة” لتعلق بوسي على الفيديو كاتبة: “حبيبة قلبي و روحي لبلبة ربنا يخليكي ليا يا روح قلبي ”.

بدورها نشرت الهام شاهين فيديو من الحفل وعلقت كاتبة: “كل سنة وصديقتى وأختى بوسي طيبة وبخير.. يا رب دايما متألقة وفى أحسن صحة.. سنة حلوة عليكى حبيبتى”.

كذلك حرصت يسرا على تهنئة بوسي شلبي حيث نشرت صورة لها معها وعلقت كاتبة: “كل سنة وانتِ طيبة وجدعة و صاحبة صاحبك وسند لينا كلنا يا أحلى و أجمل بوسي.. ربنا يفرح قلبك زي ما بتفرحينا كلنا .. ربنا يخليكي ليا العمر كله .. بحبك وكل سنة وانتِ حلوة و منورة وناجحة”.