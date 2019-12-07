شاهد: نجاح المساعيد مستحية وهي تصور فستان زفافها في جدة

نشرت الإعلامية والشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، مقطع فيديو وثق استعداداتها لحفل زفافها على الضابط الأردني عامر السردي.

ووثقت نجاح المساعيد لقطات من داخل محل لفساتين الزفاف حيث كانت تختار فستانًا، معلقة: «أقولكم شيء والله أنا بصورلكم وأنا مستحية».

وأضافت: “طبعا أكيد أنكم الحين عرفتم وش السبب اللي خلاني أزور جدة.. شعور العروس غريب أن الواحدة تشوف فستان الزواج وهي عارفة أنها قريب تكون عروس.. لما قرب موعد الزواج بدأت أسأل وين ممكن ألاقي فساتين حلوة .. الكل نصحني أذهب إلى جدة “.

يذكر أن الشاعرة تعرضت في وقت سابق إلى هجوم شديد من المتابعين، بسبب فرق السن بينها وبين زوجها الجديد، واستعدادها لإقامة حفل زفاف رغم أنه زواجها الثاني.