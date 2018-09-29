شاهد… نجلاء بدر تقبل زوجها على طريقة احمد الفيشاوي وندى الكامل!

ظهرت الفنانة نجلاء بدر على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في حفل الختام مساء اليوم، وفي لقطة عفوية أهداها زوجها قبلة أمام الكاميرات.

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يذكر أن هذه ثاني قبلة بين ثنائي على السجادة الحمراء، فكانت الأولى من أحمد الفيشاوي لزوجته ندى الكامل، والتي لاقت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ود صرحت نجلاء بدر لموقع “إعلام”، انها قبلت زوجها لثبت انها تعيش حياة زوجية سعيدة.

واضافت: “اشمعنى الفيشاوي يبوس وانا لا”. وفور انتشار مقطع الفيديو، انتقدها البعض عبر مواقع التواصل واتّهمها بأنها فعلت ذلك لجذب الاضواء واثارة الجدل.