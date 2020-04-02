شاهد .. نجل راغب علامة يتعرض لحادث سير

تعرض ” خالد علامة ” نجل الفنان اللبناني ” راغب علامة ” إلى حادث سير على طريق ” ضبية – بيروت ” حيث اصطدمت إحدى السيارات التي كانت تسير بسرعة جنونية بسيارته من الخلف .

وهو الأمر الذي أدى إلى إنقلاب سيارته كما ظهر في بعض الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي .

وأنقذت العناية الإلهية خالد راغب علامة من الموت واقتصر الحادث فقط على الأضرار المادية فقط .

وعلق والده الفنان راغب علامة على ذلك الحادث بتغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” كتب فيها : ” الحمد لله حبا الحمد لله شكرا الحمد لله رجاء وطاعة الحمد لله دائما وأبدا الحمد لله ” .

الحمد لله حباً

الحمد لله شكراً

الحمد لله رجاءً وطاعةً

الحمد لله دائماً وأبداً

الحمد لله 🙏 pic.twitter.com/ihKpdbIPjj — Ragheb Alama (@raghebalama) April 2, 2020

كما خرج خالد راغب علامة بمقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ليطمئن محبيه ومتابعيه على صحته .

وظهر خالد في مقطع الفيديو بصحة جيدة وقال : ” لكل اللي عم بيسألوا عني وعن عيلتي وعن صحتي .. الخبر مظبوط والحمد لله قطعت على خير أنا بألف خير الحمد لله وما فيي ولا خدش ” .

وكتب في تعليقه عليه : ” الحمدلله على كل حال .. شكرا لكل يلي اتطمنوا عليّي ” .