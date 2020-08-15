كشف محمد فؤاد المهندس عن وصية الفنانة شويكار التي توفيت امس الجمعة قائلا إن العزاء سيقتصر على الأسرة فى المدافن حسب وصيتها.”.

وكتت محمد فؤاد المهندس على حسابه على الفايسبوك “بناء على وصية الفنانة الراحلة سيدتي الجميلة شويكار يقتصر العزاء على الأسرة في المدافن”.

ونعى محمد فؤاد المهندس زوجة والده الفنانة شويكار قائلا “‘طنط شوشو امي الروحية وكانت بتراعينا كلنا سواءا انا او احمد او منة اللي هي بنتها” واضاف “خدت حتة من قلبنا وراحت لهم”.

يذكر ان شويكار لديها بنت وحيدة هي منة الله الجواهرجي من زوجها الاول الذي كان يعمل محاسبا واسمه حسن نافع الجواهرجى والذي توفي بعد عامين فقط من هذا الزواج، ثم تزوجت بعد ذلك من الفنان فؤاد المهندس الذي كان له ولدين من زواج سابق من عفت سرور هم محمد واحمد.

ورحلت الفنانة شويكار بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة، حيث أصيبت بانفجار فى المرارة نقلت على إثره لمستشفى الكاتب، ثم تم نقلها إلى مستشفى الصفا، حيث وافتها المنية بداخله، وقد تحددت جنازتها غدا السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.