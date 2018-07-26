شاهد.. نجمة تركية تثير الجدل بعد إفصاحها عن ديانتها

أثارت النجمة التركية ​بيرين سات​ الجدل، عندما أفصحت عن ديانتها، حيث ردّت على متابعة لها عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، عندما سألتها: “هل انت مسلمة؟”، فقالت إنّها ولدت مسلمة، ولكنها علمانية وامرأة مستقلة.

رد سات على هذا السؤال أثار إستغراب بعض المتابعين، وهي المعروف عنها أنها ترفض هذه الأسئلة.

من جهة اخرى، تقضي بسات عطلتها الصيفية في بودروم، حيث تستمع بوقتها في السباحة، والتقطت لها عدسات “الباباراتزي” بعد انتهائها من السباحة صورة، وهي تنظّف الشاطئ من الزجاجات الفارغة المرمية على الرمال.