احتفلت النجمة التركية ” بورجو كيراتلي ” بزواجها من المغني التركي ” سنان أكجيل ” معلنة عن الخبر عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

فنشرت بورجو كيراتلي مجموعة من الصور الرومانسية وهي ترتدي فستان الزفاف برفقة زوجها .. وكتبت في تعليقها عليها : ” السيد والسيدة أكجيل ” .

ويعد هذا الزواج هو الزواج الثاني لبورجو كيراتلي وسنان أكجيل حيث كانا قد تزوجا في ديسمبر لعام 2018 في القنصلية التركية بأمستردام ولكنهما انفصلا بشكل رسمي في شهر سبتمبر لعام 2019 .. ليفاجئوا الجميع بعد ذلك بإعلان زواجهما للمرة الثانية في حفل زفاف بسيط .

يذكر أن الفنانة بورجو كيراتلي اشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني التاريخي ” قيامة أرطغرل ” بتجسيدها لشخصية جوكتشا خاتون خلال الموسمين الأول والثاني .